Il salernitano Dolce in ritiro con la Nazionale a Siracusa Il Settebello sarà in collegiale fino al 25 luglio, per il campano una grande occasione

Tutti a casa Campagna per una ripartenza dolce, anzi dolcissima. Il Settebello campione del mondo, che in questi giorni sarebbe entrato nel momento più importante in vista delle Olimpiadi, si raduna con il medesimo obiettivo anche se spalmato in tredici mesi. La Nazionale ha scelto Siracusa, quartier generale del Cittì Campagna e Capitale della Magna Grecia. Un lungo raduno fino al 25 luglio per recuperare i mesi persi per via della lunga quarantena per il coronavirus che ha portato anche alla sospensione prima e cancellazione poi dei vari campionati e delle coppe europee. Sono 23 i convocati del Commissario Tecnico che vuole lavorare su un gruppo che ha il compito di provare a salire sul podio Olimpico a Tokyo. Lo scenario è di quelli perfetti come la bellissima piscina Caldarella, casa dal Circolo Canottieri Ortigia, incastonata in uno dei tratti di costa più suggestivi della Sicilia. "Siamo ripartiti in ritardo rispetto a molte altre nazionali, anche perché da noi il problema Covid-19 ha avuto un impatto molto più forte rispetto ad altri paesi” ha spiegato Sandro Campagna. “Ricominciamo in massima sicurezza, ci alleneremo rispettando tutti i protocolli che prevedono fino al 14 giugno con piani individuali due volte al giorno. Rispettiamo le indicazioni del governo, sperando poi di rivedere un po’ di pallanuoto da metà mese in poi. Abbiamo fatto sia test sierologici che tamponi e sono tutti negativi. Tenere tutti sulla corda è l'obiettivo contingente ma spero di disputare almeno un torneo internazionale a fine lavoro”. Entusiasta anche capitan Figlioli: "Anche se non ci sono appuntamenti importanti a breve scadenza, è bello stare con il Settebello anche per il clima che si respira sempre nella squadra. E’ piacevole stare qui a Siracusa e iniziare a prepararci per l’obiettivo delle olimpiadi del prossimo anno".

Questa la lista dei convocati di cui fanno parte anche i campani Alessandro Velotto e Vincenzo Dolce: Niccolò Figari, Nicholas Presciutti, Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Jacopo Alesiani (AN Brescia), Andrea Fondelli, Edoardo Di Somma, Stefano Luongo, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, Alessandro Velotto, Gonzalo Oscar Echenique, Vincenzo Renzuto Iodice e Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Luca Damonte e Vincenzo Dolce (Sport Management), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Edoardo Campopiano (RN Savona), Luca Marziali (CN Posillipo) e Michael Bodegas (CNA Barceloneta dal 15 giugno). Con il commissario tecnico Alessandro Campagna, nello staff il team manager Alessandro Duspiva, l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Luca Mamprin, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.