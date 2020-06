Pallanuoto: importante rinnovo in casa Rari Nantes Salerno Marko Elez ha prolungato il suo accordo con la società campana che disputerà il torneo di A1

Ancora buone notizie in casa Rari Nantes Salerno, che può annunciare ufficialmente il rinnovo del contratto con Marko Elez. Autore di una grande stagione nel primo anno in giallorossi, il croato ha regalato molte gioie ai supporter della Rari, per tutte vale la pena ricordare il bolide allo scadere che valse i tre punti contro il Palermo.

IN totale sono stati 17 i gol messi a segno da Elez prima dello stop ai campionati. “Elez sarà un giocatore giallorosso anche per la prossima stagione agonistica. È stato uno dei protagonisti dello scorso campionato ed artefice di punti "pesanti". Siamo molto soddisfatti che Marko abbia accettato la nostra offerta, per noi è un punto di riferimento fondamentale” il commento del diesse Mariano Rampolla subito dopo la firma.

Contento anche mister Matteo Citro di poter contare ancora sul forte croato: “Marko è un giocatore e un uomo di grande spessore, si è integrato bene nel gruppo ed in città. Dal punto di vista tecnico è completo ed ha grande esperienza. Per come abbiamo strutturato la squadra, mi aspetto che quest’anno dia un grande contributo, soprattutto in fase offensiva”.