Pallanuoto, Settebello in festa per la laurea di Dolce L’atleta salernitano ha realizzato un sogno direttamente dal ritiro di Siracusa

Il Settebello campione del mondo è in ritiro a Siracusa ed ha potuto festeggiare un evento veramente speciale: la laurea di Vincenzo Dolce. Il forte difensore salernitano, che nella prossima stagione giocherà a Brescia, ha conseguito il titolo di dottore in Giurisprudenza discutendo la tesi in Procedura Civile.

Per Dolce una discussione telematica che gli ha consentito di restare in ritiro a Siracusa con la squadra che gli ha dedicato una grande festa. Campagna gli ha permesso di lasciare l’allenamento un po’ prima dei compagni e poi, dopo aver conseguito l’ambito risultato, l’atleta salernitano ha ricevuto gli auguri e i complimenti dei compagni di squadra e di tutto lo staff prima di essere letteralmente gettato in acqua.

Dopo il pomeriggio di riposo e di festeggiamenti, la squadra è tornata ad allenarsi duramente per recuperare il tanto tempo di inattività forzata dall’emergenza sanitaria del covid-19. La Nazionale, agli ordini del Commissario Tecnico Sandro Campagna, resterà in ritiro fino a fine luglio. Un lungo collegiale che sarà utile per cominciare il processo d’avvicinamento al torneo Olimpico dove gli azzurri arrivano da campioni del mondo.