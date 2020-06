Basket, la Virtus Arechi riparte da Marco Cardillo Accordo con l'ala beneventana reduce dall'avventura a Ravenna in Serie A2

La Virtus Arechi Salerno ha ufficializzato l'ingaggio di Marco Cardillo. Il cestista beneventano, classe '85, è reduce dall'avventura in Serie A2 con il Basket Ravenna. Due anni diversi con 30 gare disputate in maglia giallorossa nel 2018/2019 e l'ultima stagione vissuta ai box. L'ala sannita torna a Salerno dove ha vissuto la prima esperienza in carriera dal 2002 al 2004 con la Pallacanestro Salerno. "La storia continua: bentornato a casa Marco Cardillo. - così la Virtus Arechi, partecipante alla Serie B, ha svelato la firma dell'ex New Basket Brindisi dopo aver anticipato in mattinata l'annuncio imminente con Cardillo girato di spalle - La campagna acquisti si apre con un grande colpo di mercato". La società del patron Nello Renzullo richiama l'attenzione della piazza con un colpo importante per la categoria.

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno