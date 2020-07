Pallamano, Genea Lanzara: c'è il colpo De Siero L'ex Pallamano Benevento arriva alla corte del tecnico Manojlovic

In casa Genea Lanzara si guarda al futuro e si prosegue con la programmazione già avviata nei mesi scorsi. In seguito alla conferma del blocco salernitano della scorsa stagione, il sodalizio caro al presidente Domenico Sica è lieto di annunciare il primo innesto nella rosa a disposizione del tecnico Manojlovic.

Più che di una novità, si tratta di un gradito ritorno. Tra le fila dei salernitani, difatti, arriva Denis De Siero. Classe ’91, nato e cresciuto a Capua, l’esperto atleta ha giocato nella sua città natale sino al 2009, anno in cui è approdato al Gaeta dove ha disputato il campionato 2009-2010 in A/2 e 2010/2011 in A/1 (53 segnature), per poi ritornare nella sua città natale giocando le due successive stagioni. Nel 2013 è passato alla ASD Pallamano Benevento, disputando un campionato di massima serie ad altissimo livello (61 reti) che gli è valso la chiamata in Nazionale. Confermato anche per la stagione 2014/2015, causa infortunio De Siero lascerà per un periodo i campi di gioco per affrontare poi, proprio con la maglia del Lanzara, i Play Off di Serie B nella stagione 2017/2018 conquistando la promozione in A2 e coi salernitani giocherà anche la prima parte del campionato seguente.

Ora l’approdo alla Genea Lanzara, dopo aver indossato la maglia dell’Endas Capua. Il tecnico Nikola Manojlovic e lo staff societario hanno fortemente voluto l’atleta raggiungendo sin da subito l’accordo per la prossima stagione, riconoscendone ed apprezzandone le qualità e caratteristiche, nonchè un bagaglio di esperienza alle spalle di tutto rispetto.

“Sono davvero felice di indossare la maglia della Genea Lanzara – afferma Denis De Siero – il tecnico Manojlovic, il Presidente Sica e tutto lo staff hanno voluto fortemente il mio ingresso in squadra ed anche da parte mia c’era tanto desiderio nel far parte di questo gruppo. Alla squadra avrei voluto dare il mio contributo anche in occasione della fase finale dello scorso campionato, conclusosi per me ancor prima, rispetto alla situazione che ben tutti conosciamo, a causa dell’esclusione della Endas Capua dalla competizione.

Adesso si guarda avanti. La squadra, composta da tutti giovani, è molto competitiva. Sono sicuro che daremo filo da torcere a molte nostre avversarie, tutto ciò sarà possibile anche grazie ad un ottimo allenatore ed alla ammirevole passione della società, che mi ha presentato un progetto davvero valido e che vuole portare in alto la pallamano maschile a Salerno nel giro di qualche anno. Sono pronto a dare il mio contributo”.

Grande soddisfazione trapela anche dalle parole del Presidente Domenico Sica: “Come ribadito più volte abbiamo affrontato la stagione scorsa con l’obiettivo principale di far crescere questo nuovo e giovanissimo gruppo, indipendentemente dai risultati, che sono poi comunque arrivati in maniera brillante. Adesso bisogna fare un passo in più, guardiamo avanti e sono felice che Denis De Siero abbia accettato la nostra proposta e di far parte del roster. La squadra anche nella prossima stagione avrà una forte identità, giovane e locale, Denis è un atleta che conosciamo bene, estremamente valido sia dal punto di vista tecnico sia da quello umano; le sue caratteristiche hanno notevolmente colpito il tecnico Manojlovic. Siamo certi che sarà in grado di offrirci interessanti soluzioni e tanta esperienza.

Adesso, avendo sempre un occhio alla situazione che ci circonda, continuiamo a lavorare per arrivare pronti all’inizio della prossima stagione. Affronteremo una nuova esperienza e siamo determinati a fare del nostro meglio”.