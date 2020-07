Basket, Salerno: firmato De Fabritiis, torna Maggio Dall'A2 con Roseto al progetto blaugrana: "La società sta costruendo un grande roster"

La Virtus Arechi Salerno ha annunciato un ulteriore colpo proveniente dalla Serie A2. Antonio De Fabritiis è un nuovo giocatore del club blaugrana. Dopo l'esperienza a Roseto, ecco la nuova avventura per l'ala classe '90: "La società sta costruendo un grande roster, questo per me è stimolante perché voglio continuare a migliorarmi e soprattutto voglio vincere. - ha affermato il nuovo acquisto di Salerno - Conosco diversi giocatori che sono stati alla Virtus e tutti mi hanno parlato bene dell’ambiente, e poi c’è il direttore Corvo che è sinonimo di garanzia. In passato l’ho conosciuto da giocatore e ho avuto anche l’onore di affrontarlo in campo, ha sempre dimostrato di essere un professionista serio. La stessa serietà che oggi mette nelle decisioni che prende da dietro a una scrivania".

"È un giocatore che volevamo portare a Salerno già due anni fa, un giocatore che seguo da diverso tempo. - ha aggiunto il direttore sportivo, Pino Corvo - Sono convinto che in Serie B in questo momento è da prima fascia, ci darà una doppia dimensione in difesa e in attacco. Qualitativamente è di un livello molto alto, in parole povere è un cestista completo. Chiudere la trattativa è stato facile, voleva fortemente sposare il nostro progetto”.

E a Salerno torna Roberto Maggio. Il playmaker, esperto della categoria, rientra nel gruppo del patron Nello Renzullo: "Il mio obiettivo era tornare, già da un po' di tempo ne parlavo con il direttore. Ho voglia di fare bene dopo un anno complicato per vari motivi e ho voglia di sciogliere quel nodo in gola che ho da quella finale non giocata. A mio avviso sta nascendo un’ottima Virtus, credo che saremo una delle squadre con maggiore intensità e voglia. Ho sentito alcuni dei miei compagni e tutti non vediamo l’ora di sapere quando si ritornerà in palestra".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno