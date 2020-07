Basket: Virtus Arechi Salerno, ingaggiati Rezzano e Beatrice Serie B: altre firme importanti per il progetto blaugrana, definito dal ds Pino Corvo

La Virtus Arechi Salerno inserisce altre due pedine per il roster 2020/2021. Accordo con l'ex MVP di Serie B, Massimo Rezzano, e con il playmaker, Ernesto Beatrice.

"Avevo già avuto qualche contatto con la Virtus ma poi non si fece nulla, questa volta invece appena c’è stata nuovamente la possibilità non ho perso tempo e ho accettato subito. - così Rezzano per le prime parole da blaugrana - Arrivo in un club serio, ambizioso e che nel corso degli anni è cresciuto costantemente. È motivo di orgoglio la chiamata di Salerno, sono affascinato dal mondo Virtus e direi molto anche dalla squadra. Sta nascendo un roster realmente interessante, di fatto completamente diverso da tutti quelli in cui ho giocato. Le premesse, quindi, sono buone, l’augurio è quello di divertirci tutti insieme. Ma proprio tutti insieme, compreso i tifosi che so essere molto passionali, dovremo essere bravi a creare la giusta alchimia per far bene in un campionato difficile come quello di B".

"Era l’unica risposta che potevo e dovevo dare alla società, perché alla fine è giusto che siano gli stimoli e il cuore a comandare nelle scelte che bisogna prendere. Ed entrambi mi hanno subito convinto ad accettare il corteggiamento, decidendo così di tornare dove mi sento a casa. - ha affermato, invece, Beatrice - Perché la Virtus è la mia casa, sono davvero felice di essere nuovamente un blaugrana. Non vedo l’ora di tornare a giocare e dare il mio contributo alla squadra, come ho sempre fatto nel corso della mia carriera anche questa volta posso garantire sin da ora che darò tutto me stesso per aiutare i miei compagni".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno