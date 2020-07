Pallamano, A1 femminile: torneo a 13 squadre Salerno giocherà anche in EHF European Cup

Sarà un torneo a 13 squadre quello a cui prenderà parte nella prossima stagione di serie A1 femminile Salerno. Dopo le rinunce di Casalgrande e della Leonessa Brescia, il Consiglio Federale ha reintegrato le società del Cellini Padova e del Pontinia. L’avvio del torneo è previsto per il prossimo 12 settembre. Il termine della regular season giungerà il 24 aprile 2021. A seguire i Play-Off Scudetto con semifinali (8, 12 ed eventualmente 15 maggio 2021) e serie di finale (22, 26 ed eventualmente 29 maggio 2021).

Come per gli uomini, previste tre retrocessioni a fronte di due promozioni dalla Serie A2, con la finalità di riportare nella stagione 2021/22 il campionato alla originaria formula a 12 squadre.

Ecco le tredici squadre iscritte alla Serie A1 femminile: Brixen, Cingoli, Salerno, Oderzo, Cassano Magnago, Leno, Mestrino, Nuoro, Guerriere Malo, Ariosto Ferrara, Erice, Cellini Padova, Pontinia.

La Coppa Italia è confermata nelle date del 12/14 febbraio 2021. Nel femminile, a seguito della variazione della formula del campionato viene introdotta una Final6 – accedono le prime 6 squadre al termine del girone di andata – con due quarti di finale che coinvolgono le compagini piazzate dal 3° al 6° posto della classifica e le semifinali alle quali sono già qualificate le squadre piazzate alle prime due posizioni.

Il Consiglio Federale ha inoltre confermato la disputa della Supercoppa in sedi e date che verranno definiti all’esito della pubblicazione dei calendari e degli impegni dei club italiani nelle coppe europee. Le società in campo saranno Bolzano nel maschile e Salerno nel femminile in quanto detentrici della Coppa Italia, opposte rispettivamente a Conversano e Oderzo in qualità di prime classificate al momento della interruzione dei campionati 2019/20.

Sempre sul versante delle coppe europee, il Consiglio Federale ha preso atto con soddisfazione della avvenuta iscrizione alla EHF European Cup dei club Salerno, Mestrino, Brixen e Cassano Magnago tra le donne e Cassano Magnago, Raimond Sassari ed Ego Siena tra gli uomini.