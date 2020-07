Basket, Virtus Arechi: Caccavo e Amato assistenti di Parrillo Definito lo staff tecnico di Salerno con le conferme nel team blaugrana

Coach Adolfo Parrillo avrà i confermati Giuseppe Caccavo e Nicola Amato come assistant nella prossima stagione di Serie B. La Virtus Arechi Salerno ha ufficializzato lo staff tecnico 2020/2021. "Con passione continuo un percorso avvincente, con la voglia di voler riprovare a fare qualcosa d’importante dopo l’ennesimo sforzo fatto dal presidente. - ha affermato Caccavo ai canali ufficiali del club - Uno sforzo che ora dovremo fare anche tutti noi per regalare durante la stagione delle soddisfazioni alla stessa società e a tutte le persone che sono legate alla Virtus, sia con la prima squadra che con il settore giovanile che proseguirà nella sua crescita che sta avvenendo con costanza e grande rapidità dal 2017 a oggi. Al centro del progetto, come sempre, ci sarà la formazione dei nostri ragazzi, dal punto di vista tecnico, fisico e psicologico".

"Ringrazio la società per la stima, personalmente avevo una grande voglia di continuare con la Virtus dopo quello che abbiamo dovuto purtroppo lasciare in sospeso nei mesi scorsi. - ha invece spiegato Amato - Poi l’ambizione che ha la società è stimolante, ti spinge a crescere giorno dopo giorno. Sono felice, quindi, di poter proseguire l’avventura con un club importante e con un staff tecnico di alto livello. Sarà piacevole e affascinante anche il lavoro che dovrò svolgere con le giovanili, non vedo l’ora di poter ritornare in palestra".

Foto: pagina ufficiale Facebook Virtus Arechi Salerno