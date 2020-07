Jomi Salerno, confermata la cubana Gomez Il terzino resterà alla corte di coach Laura Avram

Proseguono le conferme in casa Jomi Salerno. Suleiky Gomez anche la prossima stagione vestirà la maglia della formazione allenata da coach Laura Avram. Prende così sempre più forma la rosa della Jomi Salerno per la stagione 2020/2021 in serie A1 femminile.

“Vestirò anche in questa stagione la maglia della Jomi Salerno, lo farò sempre con grande orgoglio e passione. La squadra e la città di Salerno – continua il terzino – mi hanno dato tanto ed io mi impegnerò al massimo per portare sempre in alto il nome di questa società. La speranza è quella di riuscire a portare a casa ancora una volta lo scudetto”.

Cosa significa per Suleiky Gomez giocare in una società competitiva come la Jomi Salerno?

“E’ sicuramente un impegno duro che allo stesso tempo mi dà tanta soddisfazione. Come dicevo all’inizio ci vuole sempre tanta passione e sacrificio. Mi sento, dopo tanti anni, un’atleta che può dare tanto e che può ancora imparare”.

Il momento più bello che ti ha regalato la pallamano?

“La pallamano mi ha dato davvero tante emozioni, il primo momento bello è stata la convocazione con la nazionale cubana all’età di quindici anni. Una grande soddisfazione per me ed anche per tutta la mia famiglia”.

Quali sono i progetti di Gomez quando deciderà di appendere le scarpette al fatidico chiodo.

“Ho preso da poco il titolo di preparatore atletico, continuerò comunque anche a studiare, sono infatti laureata in scienze motorie a Cuba e sto provando a convertire anche qui in Italia il mio titolo di studio. Resterò comunque in questo ambito visto che ho una figlia a cui devo trasmettere gli stessi valori di passione per lo sport e di sacrificio”.

Infine, un messaggio ai tifosi della Jomi Salerno ed a tutti gli appassionati di pallamano.

“Mando un forte abbraccio ai tifosi della Pdo Salerno, perchè insieme alla squadra ed allo staff tecnico formiamo una famiglia chiamata Jomi Salerno”.