Pallamano, A1: per Salerno esordio casalingo La squadra campana ospiterà il 12 settembre la Cassa Rurale Pontinia

Nel campionato di serie A1 femminile di pallamano andrà in scena un girone unico a 13 squadre con il debutto assoluto di Erice, Guerriere Malo e Cellini Padova. Tra le compagini favorite del prossimo torneo che prenderà il via il 12 settembre c’è la Jomi Salerno, vincitrice prima dello stop per la Pandemia della Coppa Italia.

La squadra salernitana è reduce da un decennio di grandi vittorie e per questo è tra le più temute. Il torneo dovrebbe prendere il via il 12 settembre. Se non ci saranno interruzioni per l’emergenza sanitaria, si procederà fino alla chiusura della regular season il 21 aprile. Poi i Play-Off per le quattro meglio piazzate della classifica: sulla distanza delle tre gare, prima le semifinali (8, 12 ed eventualmente 15 maggio 2021) e a seguire la serie di finale (22, 26 ed eventualmente 29 maggio 2021).

Come per gli uomini, previste tre retrocessioni a fronte di due promozioni dalla Serie A2, con la finalità di riportare nella stagione 2021/22 il campionato alla originaria formula a 12 squadre.

Il calendario prevede l’esordio casalingo per Salerno contro la Cassa Rurale Pontinia. Inizio in casa anche per le altre due grandi del torneo: Bressanone e Oderzo.

Le date più importanti della Serie A Beretta femminile:

Inizio di stagione: 12 settembre 2020

Fine girone di andata: 19 dicembre 2020

Fine regular season: 21 aprile 2021

Semifinali Scudetto: 8, 12 e 15 maggio 2021

Finale Scudetto: 22, 26 e 29 maggio 2021

La prima giornata del 12 settembre:

Mechanic System Oderzo – Leno

Sudtirol Brixen – Nuoro

Mestrino – Cassano Magnago

Jomi Salerno – Cassa Rurale Pontinia

Guerriere Malo – Santarelli Cingoli

Erice – Ariosto Ferrara .