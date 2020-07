Pallamano, il 1° settembre il sorteggio della EHF European Cup C'è anche la Jomi Salerno che partirà direttamente dal terzo turno

Il prossimo 1° settembre sarà una data importante per il mondo della Pallamano. E’ il giorno in cui le squadre italiane impegnate nell’edizione 2020-2021 della EHF European Cup scopriranno quali saranno le proprie avversarie nell’urna di Vienna. Novantadue le squadre iscritte alla competizione, numeri importanti che confermano la grande crescita di questo sport. L’Italia si presenterà al via con sette squadre, tre compagini maschili e quattro femminili tra cui la Jomi Salerno che, rispetto alle altre squadre italiane, resterà fuori da questo sorteggio avendo la certezza di partire dal turno successivo. Nell’urna troveremo: Cassano Magnago, Alì-Best Espresso Mestrino, Sudtirol Brixen tra le donne e per gli uomini Cassano Magnago, Ego Siena e Raimond Sassari.

Il sorteggio, come comunicato dalla Federazione Europea, definirà nove accoppiamenti nella European Cup femminile, con apertura di stagione il 10/11 ottobre (andata) e nel fine settimana successivo (ritorno). Il week-end del 17/18 ottobre coinciderà anche col primo atto nel maschile, a cui seguirà il ritorno del 24/25 ottobre.

Di seguito tutte le squadre iscritte alla EHF European Cup maschile e femminle:

ROUND 3

BIH - RK Borac mtel

BLR - HC Masheka

CZE - HC Dukla Praha

GRE - AEK Athens HC

ISL - FH Hafnarfjordur

ISR - Holon Yuvalim HC

LUX - HC Berchem

NOR - Drammen HK

ROU - CS Minaur Baia Mare

RUS - HC Neva SPb

SVK - MSK Povazska Bystrica

TUR - Beykoz BLD SK

UKR - Donbas

ROUND 2

AUT - SC kelag Ferlach

AUT - SG INSIGNIS Handball WESTWIEN

BIH - HC Bosna Vispak Visoko

BIH - MRK Sloga Gornji Vakuf Uskoplje

BIH - RK Gracanica

BUL - HC Dobrudja

CYP - Parnassos Strovolou

CYP - Sabbianco Anorthosis Famagusta

CZE - HC Robe Zubri

CZE - HCB Karvina

CZE - TJ Sokol Nove Veseli

EST - HC Tallinn

EST - Polva Serviti

FIN - BK-46

FIN - Cocks

FIN - IFK Handball Helsinki

GRE - A.C. Diomidis Argous

ISL - Afturelding Mosfellsbear Iceland

ITA - Cassano Magnago Handball Club

ITA - Ego Handball Siena

ITA - Raimond Sassari

KOS - KH Besa Famgas

KOS - KH Prishtina

LAT - ZRHK TENAX Dobele

LTU - Granitas-Karys

LTU - HC Dragunas Klaipeda

LTU - VHC Sviesa Vilnius

MDA - PGU Kartina TV Tiraspol

NOR - Kolstad Handball Elite team

ROU - CSM Bucuresti

RUS - SGAU-Saratov

SLO - RK Gorenje Velenje

SRB - HC Zeleznicar 1949

SUI - TSV St. Otmar St. Gallen

SWE - Ystads IF

TUR - Antalyaspor

TUR - Spor Toto SC

UKR - Odessa

Le squadre iscritte alla EHF European Cup femminile:

ROUND 3

AUT - ROMMZ Hotels ZV Wr. Neustadt

AZE - Azeryol HC

BIH - HRK Grude

BLR - COR Victoria-Berestie

CRO - HC Lokomotiva Zagreb

CRO - ZRK Bjelovar

CZE - DHC Slavia Praha

ESP - CB Atlético Guardés

ESP - Club Balonmano Elche

GRE - A.C. PAOK

ISL - KA/Pór

ITA - Jomi Salerno

KOS - KHF Ferizaj

LUX - Handball Käerjeng

MKD - ZRK Kumanovo

MLT - Kavallieri RS2

MNE - ORK Rudar

NED - JuRo Unirek VZV

POR - CDE-Toyota

SRB - ZORK Jagodina

SUI - LK Zug Handball

TUR - Yalikavaksports Club

UKR - HC Galychanka Lviv

ROUND 2

ESP - KH-7 BM. Granollers

ESP - Rincón Fertilidad Málaga

ESP - Rocasa Gran Canaria

ISL - Valur

ITA - Ali-Best Espresso-Mestrino

ITA - P. F. Cassano Magnago

ITA - SSV Brixen Südtirol

KOS - KHF Istogu

KOS - KHF Vushtrria

MKD - WHC Cair-Skopje

NED - Westfriesland SEW

POR - Alavarium Love Tiles

SRB - ZRK Naisa Nis

SUI - DHB Rotweiss Thun

SUI - Spono Eagles

TUR - Izmir Büyüksehir Bel. GSK

TUR - Muratpasa Belediyesi SK

UKR - HC Real