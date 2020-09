Cavese, si separano le strade con un cursore di fascia Il club metelliano ha annunciato la rescissione consensuale con un under

La Cavese ha aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con Vincenzo Polito. Il cursore di fascia destra, classe 1999, era approdato tra le file metelliane nell'estate del 2019. Con la maglia dei blufoncé ha totalizzato 17 presenze in campionato e una in Coppa di Serie C. Dando notizia della sperazione, il club metelliano ha ringraziato Polito per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune professionali.