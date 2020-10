Genea Lanzara, sabato l'esordio in serie A2 Alle 16:00 alla Palestra Caporale Palumbo, i salernitani sfideranno Messina

Dopo mesi di lavoro intenso sotto la guida del tecnico Nikola Manojlovic la parola, adesso, passa al campo. Sabato 10 Ottobre, con fischio d’inizio alle ore 16, i salernitani della Genea Lanzara debutteranno nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile di pallamano tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Ospiti di turno i siciliani della Handball Messina, sodalizio allenato da D’Arrigo che, nella passata stagione, ha militato nel campionato regionale di Serie B e che si presenta all’ appuntamento con un gruppo consolidato e con diversi volti nuovi, tra i quali i due fratelli maltesi Tanti Farruggia.

Per la Genea Lanzara, che si presenta ai nastri di partenza con un roster dall’ età media più bassa dell’intero raggruppamento, un nutrito e giovane gruppo composto per la quasi sua totalità da atleti salernitani ed impreziosito dai nuovi innesti presentati nel pre-season.

“Debuttiamo in Serie A2 ospitando l’Handball Messina – dichiara il tecnico Nikola Manojlovic – una compagine storicamente ostica. Noi siamo una matricola in questo campionato Nazionale di Serie A2, sicuramente sarà una gara impegnativa, non sarà facile affrontare i nostri avversari ma spero in una buona prestazione da parte dei miei ragazzi e, soprattutto, che dopo il tanto e duro lavoro svolto sin dai primi di Agosto possiamo partire con il verso giusto.

Ho avuto modo di visionare qualche video dell’Handball Messina degli anni passati, mi è sembrata una squadra con tanto carattere. Dal canto nostro, soprattutto tra le mura amiche, daremo il massimo e cercheremo di metterli in difficoltà con il nostro gioco. Sono davvero emozionato per questo esordio, l’entusiasmo da parte di tutti cresce in maniera esponenziale man mano che ci avviciniamo a questo appuntamento. Sono sicuro che ognuno dei miei ragazzi darà il massimo per contribuire alla causa”.

La gara Genea Lanzara – Handball Messina di Sabato 10 Ottobre con fischio d’inizio alle ore 16.00 si svolgerà a porte chiuse. La partita sarà visibile in streaming sulla pagina Facebook Handball Lanzara 2012.