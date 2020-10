Accordo per il PalaLongo, Morra: "Motivo di grande orgoglio" Dichiarazioni ufficiali del sindaco di Pellezzano e del presidente della Virtus Arechi Salerno

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'accordo di gestione del Palazzetto dello Sport "Carmine Longo" di Capriglia tra la Virtus Arechi Salerno, affidataria dell'impianto sportivo, e il comune di Pellezzano. "Siamo estremamente felici dell’investitura che abbiamo ricevuto, nell’ultimo anno l’impianto sportivo di Capriglia grazie alle sue qualità è diventato giorno dopo giorno un pezzo fondamentale del nostro progetto. - ha affermato il presidente della Virtus Arechi Salerno, Nello Renzullo - È diventato, di fatto, la nostra casa, dove sin da subito abbiamo vissuto momenti emozionanti. Ma non vogliamo certamente fermarci qui. L’augurio, ma soprattutto la volontà, sono quelli di riuscire a viverne altri ancora più belli in futuro, possibilmente insieme ai nostri tifosi che speriamo di poter riabbracciare presto”.

"Per la nostra comunità è motivo di grande orgoglio avere al nostro fianco un club prestigioso come la Virtus del presidente Renzullo che da anni con impegno e dedizione sta lavorando alacremente non solo dal punto di vista strettamente sportivo ma anche dal punto di vista sociale. - ha spiegato il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - Due aspetti che, come territorio, siamo contenti di poter vivere in assoluta sinergia e in assoluta condivisione, e che ci auguriamo possano regalare nel futuro prossimo momenti speciali tutti da vivere all’interno del Pala Carmine Longo che sono sicuro il club blaugrana renderà ulteriormente un vero gioiello".