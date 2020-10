Pallamano, A1 femminile: la Jomi Salerno fa visita al Leno Avram:"Leno è una squadra di tutto rispetto, ho chiesto alle ragazze massimo impegno".

Impegno in trasferta per la Jomi Salerno che domani (sabato 10 ottobre) con inizio alle ore 19 sarà di scena a Leno nel match valido per la quarta giornata d'andata della Serie A Beretta femminile. Capitan Napoletano e compagne sono a punteggio pieno avendo ottenuto tre vittorie su altrettante gare disputate, il Leno dal canto suo ha sin qui collezionato due punti.

Dopo le sconfitte rimediate nelle prime due giornate contro Oderzo in trasferta ed Erice in casa, infatti, la compagine allenata da Giovanni Bravi nell’ultimo turno ha superato le Guerriere Malo in trasferta.

“Non adoro le pause campionato – afferma il tecnico Laura Avram – ma cerco sempre di sfruttare al meglio questo tempo, sia per il recupero fisico che per il lavoro tecnico tattico. Nel corso della settimana – continua il tecnico della Jomi Salerno – le ragazze si sono allenate molto bene, sono fiera di come passo dopo passo incrementano sia psicologicamente che tatticamente”. In merito al prossimo avversario la stessa allenatrice della formazione salernitana Laura Avram conclude. “Leno è una squadra di tutto rispetto, per tale motivo ho chiesto alle mie ragazze il massimo impegno, mi attendo molto anche dalle più giovani che devono iniziare a dare qualcosa in più”.