Basket: Supercoppa B, Salerno - Pozzuoli con 200 spettatori Pomeriggio di prenotazioni del biglietto valido per assistere alla sfida in programma al PalaLongo

Il Palazzetto dello Sport "Carmine Longo" di Capriglia (Pellezzano) è pronto a ospitare duecento spettatori per la sfida, in programma domani (palla a due alle 18), tra la Virtus Arechi Salerno e la Virtus Pozzuoli, valida come prima giornata del girone Q di Supercoppa Centenario di Serie B. "Seguendo le indicazioni del protocollo attualmente in vigore potranno essere presenti sulle gradinate duecento persone": ecco l'annuncio social del club blaugrana, che ha attivato per il pomeriggio la prenotazione del biglietto. "Dalle ore 15 alle ore 19 di quest'oggi sarà possibile richiedere il proprio pass gratuito, fino al raggiungimento del numero citato in precedenza, inviando un messaggio con il nominativo. - si legge nella nota della Virtus Arechi - L'ingresso presso il Palazzetto sarà consentito dalle ore 17:15 di domani (domenica) con la consegna del pass compilato (verrà inviato via messaggio). È obbligatorio l'utilizzo della mascherina ed è obbligatorio il rispetto del distanziamento".