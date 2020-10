Rugby, Nazionale femminile: convocata la salernitana Franco L'atleta campana giocherà contro Irlanda e Inghilterra nei match di recupero del Sei Nazioni

Dopo una lunga attesa finalmente si fa sul serio. La Nazionale italiana di rugby femminile torna a radunarsi per preparare un match ufficiale. Andrea Di Giandomenico ha reso nota le convocate tra cui c’è anche la campionessa salernitana Giada Franco, stella squadra azzurra. L’Italdonne sarà impegnate da lunedì 20, dalle 14:00 a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI Giulio Onesti. Le azzurre prepareranno le sfide contro l’Irlanda del 24 ottobre e quella contro l’Inghilterra che chiuderanno il Sei Nazioni 2020.

“Siamo consapevoli delle sfide importanti che ci attendono” ha spiegato il tecnico Andrea Di Giandomenico dopo aver reso nota la lista delle atlete convocate. “La prima è quella di affrontare il delicato momento che stiamo vivendo. Ma siamo concentrati sul nostro lavoro. La risposta delle ragazze da questo punto di vista è stata eccellente e veramente non vediamo l’ora di riprendere il percorso interrotto a febbraio”.

“La partita con l’Irlanda sarà l’occasione per verificare lo stato di forma della squadra, non solo dal punto di vista fisico. Recuperiamo giocatrici importanti: a distanza due anni dall’intervento al cercine della spalla sinistra la squadra ritrova il suo capitano, Manuela Furlan, e potrà dunque contare, con Elisa Giordano che ha gestito la squadra al meglio in sua assenza, su due grandi leader. A Dublino ritroveremo anche Veronica Madia ed Aura Muzzo che sono completamente ristabilite.”

“Le premesse – conclude Di Giandomenico – per fare bene ci sono tutte. Iniziamo un percorso che ci porterà agli impegni di dicembre in cui dovremmo esprimere il massimo dell’efficacia”.

Di seguito la lista delle Azzurre convocate:

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 93 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 56 caps)

Beatrice CAPOMAGGI (Unione Rugby Capitolina, 3 caps)

Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 16 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 20 caps)

Giada FRANCO (HBS Colorno, 15 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 73 caps) - capitano

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 68 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 17 caps )

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina, 2 caps)

Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano, 6 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 12 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 2 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 41 caps)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 4 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 3 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 55 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, esordiente)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 54 caps)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 14 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 14 caps)