Jomi Salerno, c'è il primo big match della stagione Nel campionato di serie A2 le ragazza di coach Avram ospiteranno la Mechanic System Oderzo

Ci siamo, domani (sabato 17 ottobre) è il giorno di Jomi Salerno - Mechanic System Oderzo. Alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo (inizio ore 18:30) nel big match della quinta giornata d'andata si affronteranno le due attuali capolista del massimo campionato. Quanto accaduto nello scorso turno di campionato ha sicuramente aggiunto interesse al match di domani pomeriggio, la sconfitta dell'Alì Best Espresso Mestrino ed il pareggio del Brixen, insieme alla quarta vittoria consecutiva di salernitane e venete ha regalato il primato alle due formazioni. La società salernitana ha deciso di far disputare anche l’incontro in programma sabato a porte chiuse.

In merito al match il capitano Pina Napoletano afferma: “Oderzo è un’avversaria di tutto rispetto che sta giocando bene, che è andata a fare risultato su un campo ostico come Erice. In più hanno recuperato Duran, giocatrice che ritengo un po’ il cuore di Oderzo e che credo sia in grado con la sua sola presenza di infondere tranquillità e sicurezza a tutta la squadra. Dobbiamo stare attente e lavoreremo in settimana per questo. Inutile dire che il nostro obiettivo è quello di portare i due punti a casa.

Abbiamo una grande fame di vittoria, i nostri obiettivi rispetto alle scorse stagioni non sono assolutamente cambiati”. Intanto, la Pallamano Oderzo lancia la sua iniziativa contro ogni discriminazione. la società opitergina ha deciso di condividere, con le squadre che incontrerà in questo campionato 2020-21 Serie A Beretta, un'iniziativa di sensibilizzazione che si può riassumere con lo slogan: “Neither White, nor Black, Neither Pink or Blue. Only Human”. Prima della partita che si disputerà domani (sabato 17 ottobre) alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo, Pallamano Oderzo indosserà delle nuove maglie pre - match alle quali affiderà i propri messaggi, condividendo l'iniziativa con la Jomi Salerno. A tal proposito anche il capitano della formazione salernitana Pina Napoletano indosserà prima del match una maglietta contenente un messaggio contro ogni discriminazione.