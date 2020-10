Genea Lanzara, bis da sogno per i salernitani Il team di coach Manojlovic si è imposto in trasferta contro Il Giovinetto Petrosino per 30 a 24

La Genea Lanzara fa due su due. La giovanissima compagine allenata da Nikola Manojlovic centra due punti importanti sul difficilissimo campo

del Giovinetto Petrosino, superando i padroni di casa col punteggio finale di 24-30. Capitan Giordano e compagni, nonostante la lunga trasferta e le velleità dei siciliani, hanno centrato l'intera posta in palio restando avanti nel punteggio per l' intero arco della prima frazione di gioco.

Nella ripresa la squadra di casa trova il sorpasso, anche grazie alle realizzazioni di Claudio Lo Cicero, assente nel match precedente contro Benevento e top scorer della gara con dieci realizzazioni. I salernitani, tuttavia, ritrovano immediatamente il bandolo della matassa piazzando un break devastante che porta la Genea Lanzara avanti anche di sette reti, sfruttando in particolare le realizzazioni di Fiorillo e Manojlovic.

Nel finale, valzer di rotazioni per entrambe le compagini col tabellone a segnare lo score finale di 24-30. “Siamo davvero contenti per il risultato maturato – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – giocare in terra sicula e per di più contro una squadra attrezzata come il Giovinetto è sempre difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi ed hanno meritato la vittoria. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore in più sull'aspetto difensivo rispetto alla gara d' esordio, soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo rimediato subendo soltanto nove reti

anche grazie alle patate di uno strepitoso Pierluigi Di Marcello. Sono contento soprattutto per il fatto che, nonostante la nostra squadra sia la più giovane del raggruppamento, i ragazzi hanno dimostrato tanta maturità soprattutto negli ultimi venti minuti di gioco. Adesso ci godiamo questo secondo successo consecutivo, da lunedì penseremo alla prossima gara casalinga contro l'ostico CUS Palermo, nella passata stagione classificatosi al terzo posto nel campionato di A2”.



IL GIOVINETTO – GENEA LANZARA 24:30

IL GIOVINETTO: Abate, Adamo, Adimionesei, Battello 3, Castelli, Lo Cicero 10, Lucido 5, Mannone, Mistretta, Pantaleo N., Pantaleo L. 4,

Pizzo, Tumbarello 2, Vinci. All. Fiorino

GENEA LANZARA: Avallone 2, Bellini, Biraglia, De Luca 3, De Siero 4, Di Marcello, Fiorillo 8, Giordano, Lettera, Manojlovic 7, Milano C.,

Milano A.4, Senatore 2. All. Manojlovic

ARBITRI: Nania – Romana