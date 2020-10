European Cup femminile: la Jomi Salerno sfida il KA/Por Sorteggio poco fortunato, la squadra islandese è molto quotata

La Jomi Salerno rappresenterà, insieme all'Alì Best Espresso Mestrino, l’Italia nel Round 3 della European Cup femminile. Intanto presso la sede della EHF (European Handball Federation) a Vienna sono stati effettuati i sorteggi della manifestazione continentale. Urna poco benevola per capitan Napoletano e compagne chiamate ad ad affrontare le islandesi del KA/Por.

La formazione islandese si è classificata al sesto posto nel torneo di massima serie, interrotto causa Covid quando mancavano soltanto tre gare al termine della stagione. KA/Por, alla sua prima partecipazione ad una Coppa Europea, sempre nella scorsa stagione è arrivata sino alla finale di Coppa d'Islanda, perdendo contro il Fram.

“E' sempre entusiasmante – afferma il presidente Mario Pisapia – prendere parte ad una manifestazione internazionale. Non bisogna dimenticare che Salerno, se non erro, negli ultimi anni ha sempre partecipato alle coppe europee. Ovviamente l'entusiasmo fa da contraltare alla difficile situazione mondiale dovuta alla pandemia da Covid. E' comunque – prosegue il massimo dirigente della Jomi Salerno – sempre un piacere rappresentare l'Italia ed in modo particolare la nostra città nelle coppe europee, una vetrina importante per dimostrare che a Salerno ed in Italia la pallamano c'è e cresce sempre di più”. Intanto Martina De Santis vola in Norvegia. Il giovane prodotto della “cantera” targata Pdo Salerno indosserà i colori del Levanger HK, formazione partecipante al torneo di Prima Divisione. La giovane centrale salernitana frequenterà l'high school, che ogni anno accoglie 25 studenti/atleti per scambi culturali.