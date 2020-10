Genea Lanzara, avvio da sogno in serie A2 Sabato match casalingo con il Cus Palermo reduce dal ko interno contro la Pallamano Benevento

La terza giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie A2 maschile riserva al sodalizio caro al presidente Domenico Sica un impegno piuttosto ostico: alla Palestra Caporale Palumbo arriverà, difatti, il Cus Palermo del tecnico Aragona. La compagine sicula si è classificata al terzo posto nel campionato di A2 della passata stagione, ha mantenuto un roster pressochè invariato, nel quale si evidenzia la principale bocca da fuoco dei cussini ovvero Alessandro Aragona, con l' aggiunta di alcuni giocatori come Castelli, Gottuso, Randazzo e Lo Re. Il Cus Palermo, dopo aver perso il primo incontro in casa del Noci, compagine accreditata al salto di categoria, è incappato in una sconfitta di misura, sabato scorso, tra le mura amiche contro il Benevento. I siciliani arriveranno, dunque, in quel di Salerno per trovare il riscatto ed i primi punti stagionali.

La Genea Lanzara, dal proprio canto, è intenzionata a proseguire la scia positiva di questo inizio di stagione caratterizzato dai successi contro Messina e Il Giovinetto. Capitan Giordano e compagni hanno riscosso importanti apprezzamenti dagli addetti ai lavori dopo le prime due giornate, adesso sono chiamati ad incrementare attenzione e concentrazione, poiché ogni minimo errore contro il Palermo potrà risultare decisivo.

“Siamo davvero motivati e determinati nell' affrontare una compagine attrezzata come il Cus Palermo – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – i ragazzi, sin dall' inizio di questa settimana, hanno dimostrato grande spirito di dedizione e sacrificio. Col tecnico Nikola Manojlovic stanno lavorando alacremente per curare tutti i dettagli, con l'obiettivo di fare bene, sulla scia dell'entusiasmo derivante anche dalle vittorie maturate nei primi due turni di campionato. Sarà il primo confronto in assoluto coi palermitani, sono certo che i ragazzi daranno il massimo e faranno del proprio meglio per ben figurare tra le mura amiche”.

L' incontro Genea Lanzara – Cus Palermo è previsto per Sabato 24 Ottobre, con fischio d'inizio alle ore 17.00.