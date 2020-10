Il Covid-19 blocca la trasferta della Jomi Salerno C'è una positività nell'Erice, la squadra campana non è partita per la Sicilia

La Jomi Salerno non è partita per la Sicilia, precisamente per Erice dove questo pomeriggio avrebbe dovuto affrontare la Life Style. Match rinviato a data da destinarci per la accertata positività al Covid-19 di una delle atlete presenti nell’organico della formazione siciliana. Per quanto riguarda il recupero, la Federazione farà sapere ai club nelle prossime ore la possibile data in cui si disputerà il confronto. Non è il primo rinvio per quel che riguarda la pallamano in queste settimane e non sarà nemmeno l’ultimo. I rinvii ci sono anche nella massima serie maschile, non si disputeranno le seguenti sfide: Bolzano - Conversano e Santarelli Cingoli - Brixen, in entrambi i casi per la quarantena disposta dalle autorità sanitarie per i club altoatesini, e di Cassano Magnago - Banca Popolare Fondi per una accertata positività al Covid-19.