Sei Nazioni femminile, Azzurre ko in Irlanda La salernitana Franco in campo fino al 30' della ripresa, ora testa all'Inghilterra

L'Italia illude, poi si spegne e lascia spazio all'Irlanda. All’Energia Park di Dublino, nel recupero della quarta gara del Women’s Six Nations, sono le padrone di casa a spuntarla per 21 a 7. Una vittoria meritata nonstante un avvio arrembante di Franco e compagne.

La meta arrivata al 14' con Bettoni e trasfromata da Silari, è solo una grande illusione. Poi è la squadra di casa a prendere in mano le redini del gioco e ad affondae il colpo già a fine primo tempo con due mete in quattro minuti che significano aggancio e sorpasso.

Nella ripresa arriva anche il sigillo finale che abbatte definitivamente la squadra di Andrea Di Giandomenico. Buona la prova della salernitana Giada Franco (sostituita al 30' della ripresa), ma la squadra non era nella sua giornata migliore. Adesso l'attenzione si sposta sul prossimo match, quello che andrà in scena tra una settimana allo Stadio Lanfranchi di Parma contro l'Inghilterra, unica squadra del torneo che le azzurre non sono ancora riuscite a battere.

Dublino, Energia Stadium - sabato 24 ottobre

Sei Nazioni Femminile, IV giornata

Irlanda v Italia 21-7

Marcatori: p.t. 14’ m. Bettoni tr. Sillari (0-7); 36’ m. Peat tr. Tyrrell (7-7); 40’ m. Molloy tr. Tyrrell (14-7); s.t. 30’ st. meta tecnica Irlanda (21-7)

Irlanda: Delany; Sheehan, Breen, Naoupu (31’ st. Fitzhenry), Parsons; Tyrrell, Dane (36’ st. Hughes); Griffin, Molloy, Wall; Cooney, Fryday; Djougang (29’ st. Lyons), Moloney (29’ st. Jones), Peat (37’ st. O’Dwyer)

all. Griggs

Italia: Furlan (cap, 10’ st. Barattin); Ostuni-Minuzzi, Sillari, Rigoni, Muzzo (30’ st. Mancini); Madia (29’ st. Capomaggi, 31’ st. Merlo), Stefan; Giordano, Franco (30’ st. Sberna), Sgorbini; Duca, Tounesi (19’ st. Fedrighi); Gai, Bettoni (15’ st. Cerato), Turani (30’ st. Skofca)

all. Di Giandomenico