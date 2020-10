Italrugby, la salernitana Franco sfida l'Inghilterra Domenica ultimo match per la Nazionale femminile nel Sei Nazioni 2020

Dopo la sconfitta in Irlanda, la Nazionale femminile di rugby si ritrova oggi a Parma per preparare l’ultimo match del Sei Nazioni 2020. Allo Stadio Lanfranchi, nella giornata di domenica alle 18:00, le azzurre sfideranno l’Inghilterra, unica squadra del torneo che l’Italia non è ancora riuscita a battere. Di Giandomenico ha confermato quasi totalmente le convocate che avevano affrontato la trasferta in Irlanda. L’unica novità è rappresentata da Maria Magatti che prende il posto dell’infortunata Beatrice Capomaggi. Confermatissima la salernitana Giada Franco, che dopo aver giocato titolare in Irlanda, si candida per scendere in campo fin dal primo minuto anche nell’ultimo match di questo Sei Nazioni. Oggi intanto ci sarà il primo ciclo di tamponi, poi testa sulla partita.

Di seguito la lista delle Azzurre convocate:

Sara BARATTIN (Arredissima Villorba, 94 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, Francia, 57 caps)

Giulia CERATO (Valsugana Rugby Padova, 4 caps)

Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 17 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, Francia, 21 caps)

Giada FRANCO (HBS Colorno, 16 caps)

Manuela FURLAN (Arredissima Villorba, 74 caps) – capitano

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 69 caps)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 18 caps )

Maria MAGATTI (CUS Milano, 32 caps)

Benedetta MANCINI (Unione Rugby Capitolina, 3 caps)

Michela MERLO (Kawasaki Rugby Calvisano, 7 caps)

Aura MUZZO (Arredissima Villorba, 13 caps)

Vittoria OSTUNI MINUZZI(Valsugana Rugby Padova, 3 caps)

Beatrice RIGONI (Valsugana Padova, 42 caps)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 5 caps)

Francesca SGORBINI (ASM Romagnat, Francia, 4 caps)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 56 caps)

Erika SKOFCA (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 55 caps)

Sara TOUNESI (ASM Romagnat, Francia, 15 caps)

Silvia TURANI (FC Grenoble, Francia, 15 caps)