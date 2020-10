Salerno ko a Sant'Antimo, Parrillo: "Pagata la stanchezza" Virtus Arechi sconfitta al PalaPuca, il commento del coach nel post-gara

La Virtus Arechi Salerno va ko al PalaPuca di Sant'Antimo dopo aver guidato il match fino al 30' (51-60). Finale di 73-69 con il break decisivo per la Partenope Sant'Antimo nell'ultimo quarto di gioco. Il percorso nel girone Q di Supercoppa Centenario Serie B prevede ancora una gara per la Virtus Arechi, in programma sabato alle 18, al PalaDelMauro, contro la Scandone Avellino. "Sono davvero contento dell’atteggiamento della squadra nonostante le svariate difficoltà del momento, non potevo chiedere di più a un gruppo che ha dato tutto. - ha affermato il coach della Virtus Arechi, Adolfo Parrillo, nel post-gara - Purtroppo la stanchezza nel momento decisivo ha condizionato il risultato, ma ciò non toglie che abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta. Ora l’augurio è solamente quello di poter ritrovare un po' di serenità e di riavere quindi tutta la squadra a disposizione".