Sei Nazioni femminile, Italia travolta dall'Inghilterra La salernitana Franco titolare nell'ultimo match del torneo chiuso dalle azzurre al quarto posto

L’Inghilterra è ancora di un altro pianeta e la conferma è arrivata nell’ultima sfida del Sei Nazioni 2020 andata in scena allo Stadio Lanfranchi di Parma. La corazzata inglese ha passeggiato sull’Italia imponendosi con un roboante 54 a 0. Tra le azzurre ha giocato tutto il match la salernitana Giada franco, ma nemmeno l’energia e la voglia della campana sono riuscite a dare manforte alla squadra.

“Nel primo tempo la pressione dell’Inghilterra ci può aver portato a commettere qualche fallo extra” ha spiegato il tecnico Andrea Di Giandomenico. “E’ stata soprattutto la precisione nelle fasi di conquista che ci è mancata. Abbiamo avuto pochi palloni di qualità e non siamo riusciti ad impostare il nostro gioco. Lavoreremo per gestire in maniera più efficace queste situazioni.

“Il lungo stop dovuto alla pandemia? E’ un problema che condividiamo con tutte le altre squadre –continua il tecnico azzurro-, per cui non è una scusante. Abbiamo visto sicuramente dei miglioramenti rispetto alla partita di Dublino, anche se paghiamo ancora un po' di confidenza con il gioco. L’unica cosa che possiamo fare è prendere consapevolezza di questo aspetto e continuare a lavorare in vista degli impegni futuri”.

L’Italia ha chiuso il torneo al quarto posto dietro alle Inglesi, alla Francia e all’Irlanda ma davanti a Galles e Scozia.

Parma, Stadio Lanfranchi – domenica 1 novembre

Sei Nazioni Femminile, V giornata

Italia v Inghilterra 0-54

Marcatori: p.t. 4’ Kildunne tr Scarratt (0-7); 16’ Cleall tr Scarratt (0-14); 30’ Scarratt tr Scarratt (0-21); 36’ Ward tr Scarratt (0-28); s.t. 19’ Bern tr Scarratt (0-35); 29’ Breach (0-40); 38’ Riley tr Harrison (0-47); 80’ Packer tr Harrison (0-54)

Italia: Furlan (s.t. 14’ Ostuni Minuzzi); Magatti; Sillari (s.t. 22’ Mancini), Rigoni; Stefan; Madia (s.t. 33’ Mancini), Barattin (s.t. 19’ Muzzo); Giordano, Franco, Sgorbini (s.t. 33’ Sberna); Duca (s.t. 39’ Merlo), Fedrighi (28’ Tounesi, 38’ Fedrighi, s.t. 22’ Tounesi); Gai (s.t. 38’ Cerato), Bettoni (s.t. 22’ Skofca), Turani (s.t. 22’ Skofca)

all. Di Giandomenico

Inghilterra: Kildunne; Breach; Scarratt (Cap) (s.t. 21’ Harrison), Reed; Dow; Daley-Mclean (s.t. 19’ Rowland), MacDonald (s.t. 19’ Riley); Beckett (s.t. 19’ Millar-Mills), Packer (p.t. 15’ Matthews, 20’ Packer), Cleall (s.t. 17’ Matthews); Talling, Ward; Bern (s.t. 20’ Brown), Davies (s.t. 17’ Cokayne), Cornborough (s.t. 22’ Harper)

all. Middleton