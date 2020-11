Pallanuoto, A1: la Rari Nantes esordirà il 21 novembre Nuovo format per il massimo torneo nazionale, i salernitani saranno tra i protagonisti

Finalmente si torna in vasca, riparte il campionato di serie A1 di pallanuoto, anche se la Rari Nantes Salerno dovrà aspettare il 21 novembre per la sua prima partita ufficiale, alla piscina Vitale alle ore 15,00 contro il Quinto Genova.

Diramato da parte della Fin il calendario ufficiale degli incontri, che prevede in questa prima fase, in base alla nuova formula studiata ad hoc per il periodo Covid, quattro gare per i giallorossi. Due proibitive contro la Pro Recco e due contro l’Iren Genova Quinto, dove presumibilmente la Rari si giocherà l’accesso alla seconda fase, oppure al girone di play out.

Il calendario completo della prima fase del girone A:

7 novembre ore 15 Quinto Genova - Pro Recco

21 novembre ore 15 Rari Nantes Salerno – Quinto Genova

28 novembre ore 15 Pro Recco – Rari Nantes Salerno

12 dicembre ore 15 Pro Recco – Quinto Genova

16 gennaio 2021 ore 15 Quinto Genova – Rari Nantes Salerno

30 gennaio 2021 ore 15 Rari Nantes Salerno – Pro Recco.

Le gare si disputeranno a porte chiuse.

Gli altri gironi: il girone B da AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste; il girone C da CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto; il girone D da RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport.