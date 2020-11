Pallamano, A1 femminile: Jomi Salerno vittoriosa a Mestrino Seconda vittoria in tre giorni per le ragazze di coach Laura Avram

Preziosa vittoria esterna per la Jomi Salerno che supera l'Alì Best Espresso Mestrino con il risultato finale di 31 a 27 nel match valevole per la nona giornata d'andata della serie A Beretta. Capitan Napoletano e compagne conquistato due punti importanti che permettono alla Jomi Salerno di salire a quota 12 punti e con due gare da recuperare.

La partita: Le fasi iniziali del match sono all'insegna dell'equilibrio, nei primi minuti la sfida è caratterizzata dai continui botta e risposta tra le due formazioni poi sale in cattedra la Jomi Salerno. Al 17' capitan Pina Napoletano realizza il gol che porta le salernitane sul +4 (8 – 12). L'Alì Best Espresso Mestrino non ci sta ed al 21' accorcia sino al meno due (11 – 13). Ci pensano Lauretti Matos e Dalla Costa a realizzare le reti che portano nuovamente sul +4 la Jomi Salerno al 23'. Kovacheva regala il massimo vantaggio alla compagine guidata da coach Laura Avram al 28' (12 – 17). La prima frazione di gioco si chiude con il punteggio di 18 – 13 in favore della Jomi Salerno. Nel secondo tempo Mestrino prova a restare in scia (15 – 19 al 3') poi salgono in cattedra i portieri. Prima l'estremo difensore di casa Luchin sfodera due ottimi interventi poi Elisa Ferrari para il sette metri tirato da Stefanelli. Capitan Napoletano e compagne allungano sino al 20 – 15 poi Ferrari respinge l'ennesimo 7 metri del Mestrino. Il sette di coach Avram non molla ed al 9' con Manojlovic in doppio appoggio realizza la rete del +6 (15 – 21). Il sette di casa allenato da coach Lucarini prova a restare in scia ma al 15' arriva la rete di Kovacheva che porta la Jomi Salerno avanti con il risultato di 18 – 24. Al 20' le campane allungano ancora con due reti di Gomez (20 – 27). Nei minuti finali capitan Napoletano e compagne tirano il fiato, Mestrino approfitta di ciò ed accorcia. Il match si chiude con il risultato finale di 31 – 27 in favore della Jomi Salerno.

Alì Best Espresso Mestrino – Jomi Salerno 27 – 31 (primo tempo: 13 – 18)

Mestrino: Biondani 1, Campagnaro, Cappellaro 4, Casarotto, Casetti 2, Chiarotto, Jevremovic 7, Kobilica, Lucarini, Luchin, Marcon, Pugliese 2, Rauli 6, Sabbion, Shima, Stefanelli 5. Allenatore: Giuseppe Lucarini

Jomi Salerno: Canessa 1, Casale, Dalla Costa 5, Di Giugno, Ferrari, Gomez 6, Kovacheva 3, Lauretti Matos 2, Manojlovic 6, Napoletano 4, Romeo 2, Stettler 2. Allenatore: Laura Avram

Arbitri: Bocchieri – Scavone