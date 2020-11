Pallamano, A2: Genea Lanzara all'esame Mascalucia La capolista ospita i siciliani con l'obiettivo vittoria per non perdere il primato

A tre settimane dal match interno contro il Cus Palermo, i salernitani della Genea Lanzara ritornano a giocare tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo. Smaltito il turno di pausa, il campionato Nazionale di Serie A2 riprende con la quinta giornata: i giovanissimi allenati da Nikola Manojlovic ospiteranno la Darwin Tech Mascalucia, attualmente terza forza del campionato.

La gara nasconde molte insidie per il sodalizio caro al presidente Domenico Sica, che si presenterà all’ appuntamento con qualche defezione ed affronterà una compagine rodata e ben messa in campo quale quella sicula, negli ultimi anni ai vertici della classifica del campionato.

“Domani affronteremo la Darwin Tech Mascalucia – dichiara Mattia Senatore, ala sinistra della Genea Lanzara – una delle squadre più complete e favorite alla vittoria finale del campionato. Noi veniamo da quattro successi consecutivi, siamo molto contenti ed anche colpiti dai risultati ottenuti sinora vista anche la nostra giovanissima età. Ci presenteremo a questo appuntamento con tanta determinazione ed entusiasmo, purtroppo avremo delle assenze ma questo non ci destabilizzerà, anzi daremo maggiormente il meglio di noi stessi. In settimana ci siamo allenati duramente e con tanta intensità, credo sarà un bella partita da seguire per tutti coloro i quali ci sosterranno da casa grazie alla diretta streaming di tutti i match casalinghi da noi garantita”.

L’incontro tra Genea Lanzara e Darwin Tech Mascalucia, diretto dalla coppia arbitrale Formisano – Sarno, andrà in scena domani, Sabato 14 Novembre alle ore 18.30, e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook Handball Lanzara 2012.

Il programma delle gare:

CUS PALERMO – MESSINA

BENEVENTO – ALCAMO

GENEA LANZARA – MASCALUCIA

NOCI – RAGUSA

IL GIOVINETTO – HAENNA

CLASSIFICA: Genea Lanzara 8, Noci 8, Mascalucia 6, Benevento 6, Alcamo 4, Ragusa 4, Palermo 2, Il Giovinetto 2, Haenna 0, Messina 0.