Boxe, Socci perde ai punti: Loriga si conferma campione Il pugile salernitano non riesce a conquistare il titolo italiano dei pesi welter

Non basta un grandissimo cuore al salernitano Dario Socci per portare a casa il titolo italiano dei pesi welter. A Mantova fa festa Tobia Giuseppe Loriga, campione in carica che riesce nell’impresa di riconfermarsi. Socci - che come al solito è salito sul ring con la bandiera granata dei Fedelissimi - è stato sconfitto ai punti 96-94/96-94/95-95) dal pugile calabrese che è riuscito a far valere la maggior esperienza, rispondendo colpo su colpo agli attacchi di Socci che ha provato fino all’ultimo istante a far suo il match. «Sei il nostro orgoglio, grazie per le emozioni che ci hai regalato», il pensiero comune di tanti salernitani che sono rimasti attaccati al teleschermo, sostenendo dal primo all’ultimo istante Socci che, nonostante la sconfitta, ha regalato una notte magica a tutti gli sportivi e soprattutto alla sua Salerno.