Catania - Cavese, cambia lo stadio della sfida di domenica Il "Massimino" è interessato da lavori per l'installazione del nuovo manto in erba naturale

Catania - Cavese, in programma domenica 6 dicembre, con calcio d'inizio alle 15, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, sarà disputata allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini. Continuano, infatti, i lavori per l'installazione del nuovo manto in erba naturale allo stadio "Massimino", che non è ancora disponibile per ospitare le gare casalinghe degli etnei.