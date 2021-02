Scafati, ecco la cinquina: battuta San Severo (83-69) Quinta vittoria consecutiva per i gialloblu, terzi a -4 dalla prime due, Forlì e Napoli

La Givova Scafati non sbaglia e con Charles Thomas nuovamente leader, da 33 punti, vince contro l'Allianz Pazienza San Severo con il risultato di 83-69. Con il lungo USA, protagonista indiscusso del match, i gialloblu trovano la cinquina in campionato, che vale il terzo posto a -4 dalle prime in classifica, Forlì e Napoli. Alla Cestistica dell'ex Lino Lardo non bastano i 23 punti di Andy Ogide e i 15 di Andre Jones.

Serie A2 - Girone Rosso

Diciannovesima Giornata

Givova Scafati - Allianz Pazienza Cestistica San Severo 83-69

Parziali: 20-12, 24-16, 23-24, 16-17

Scafati: Thomas 33 (8/9, 3/4), Rossato 15 (1/2, 3/7), Sergio 12 (3/6, 1/3), Jackson 8 (0/1, 2/6), Benvenuti 6 (3/6, 0/0), Palumbo 4 (1/3, 0/1), Musso 3 (0/0, 1/5), Dincic 2 (0/0, 0/0), Sabatino (0/1, 0/2), Festinese.

San Severo: Ogide 23 (4/9, 4/7), Jones 15 (5/14, 1/3), Ikangi 9 (0/1, 3/4), Contento 7 (2/2, 1/1), Mortellaro 5 (1/2, 0/0), Antelli 5 (2/6, 0/1), Di Donato 4 (2/2, 0/1), Bottioni 1 (0/4, 0/0), Angelucci, Pavicevic, Petrushevski, Buffo.