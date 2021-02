La Paganese frena, k.o. 2-0 a Teramo Peggior prestazione della gestione Di Napoli, gli azzurrostellati stesi dai gol di Ilari e Bombagi

Brusca frenata della Paganese, che nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C cede il passo al “Bonolis” di Teramo con il finale di 2-0 a margine della peggior prestazione della gestione di Napoli. A decidere il match le reti di Ilari e Bombagi, nel primo tempo. Sul finire del secondo tempo espulso Piacentini per somma di ammonizioni.

Il tabellino.

Teramo - Paganese 2-0

Marcatori: pt 18' Ilari, 27' Bombagi.

Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Vitturini, Diakite, Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira (37' st Soprano); Pinzauti (17' st Mungo). A disp.: D'Egidio, Trasciani, Bellucci, Lombardi, Di Francesco, Gerbi, Kyeremateng. All.: Paci.

Paganese (3-5-2): Baiocco ; Schiavino (17' st Mendicino), Sbampato, Sirignano; Carotenuto (17' st Cigagna), Onescu (41' st Bonavolontà), Gaeta (1' st Guadagni), Zanini, Squillace (1' st Bramati ); Diop, Raffini. A disp.: Bovenzi, Campani, Esposito, Di Palma, Curci, Mattia, Antezza. All.: Di Napoli.

Arbitro: Cherchi della sezione di Carbonia. Assistenti: Lalomia della sezione di Agrigento e Madonia della sezione di Palermo. Quarto ufficiale: Capriuolo della sezione di Bari.

Note: Espulso al 35' st Piacentini per somma di ammonizioni. Ammoniti: Piacentini, Gaeta, Schiavino, Raffini, Piacentini. Angoli: 5-2. Recupero: pt 0', st 4'.