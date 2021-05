Verso Scafati-Chieti, Cervi: "La priorità è la coesione" Il lungo reggiano è rientrato nell'epilogo della seconda fase: "Pensiamo una gara alla volta"

Testa ai playoff. Nel primo turno, la Givova Scafati affronterà la Lux Chieti. Serie al meglio delle cinque gare con la squadra dell'Agro che ospiterà gli abruzzesi nei primi due match. "Abbiamo iniziato la fase ad orologio con qualche difficoltà, ma l’abbiamo terminata con tre vittorie consecutive, ritrovando la squadra al completo e quella quadratura tecnica che ci aveva permesso di fare molto bene fino alla semifinale di Coppa Italia. - ha spiegato il coach della Givova, Alex Finelli, che potrà contare su Frank Gaines e Riccardo Cervi negli spareggi promozione - Arriviamo così ai playoff con grande fiducia nei nostri mezzi, determinazione ed entusiasmo. Questa settimana di allenamenti è stata dedicata all’inserimento nel gruppo di Cervi e Gaines, giocatori di gran talento, che, grazie al sacrificio economico della proprietà e del main sponsor, possiamo avere a disposizione in campo e nelle migliori condizioni già a partire da gara uno contro Chieti, squadra che ha disputato una seconda parte di stagione agonistica sorprendente, grazie al lavoro di coach Maffezzoli. Molti tesserati biancorossi sono stati bloccati a lungo dal covid-19, ma da qualche settimana si stanno allenando al completo. L’ala forte Sorokas ha grande aggressività ed atletismo, oltre a leadership, così come Williams, guardia talentuosa, che nel doppio confronto della fase regolare ci ha messo in difficoltà. Gli abruzzesi dispongono poi di un gruppo di italiani di esperienza, come i due playmaker Piazza e Meluzzi, con il secondo che è cresciuto moltissimo nell’arco della stagione, e come i vari Santiangeli, Ihedioha, Bozzetto, Sodero e Graziani, che compongono nel complesso un roster talentuoso".

"Mi mancava tantissimo giocare una partita ufficiale dopo tanti mesi, per cui sono stato felice di rientrare in campo domenica scorsa, anche se alcuni problemi legati ad un malore del giorno precedente la sfida, non mi ha permesso di restare in campo a lungo. - ha aggiunto il centro della Givova, Riccardo Cervi - Ora sto benissimo, mi sono aggregato al meglio con il gruppo, così come Gaines, e siamo concentrati a trovare con i compagni quei necessari automatismi in campo. Era da tanto che non affrontavo i playoff, è una bellissima sensazione, che mi stimola tanto, perché ti fa sentire parte di un progetto ambizioso. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta, consapevoli che tutto può succedere nei playoff. Presteremo grande attenzione agli uomini più pericolosi di Chieti, come Sorokas e Williams, ma siamo soprattutto concentrati su di noi, consapevoli che la nostra priorità è la coesione".