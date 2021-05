Scafati denuncia dopo il ko: "Insulti razzisti agli americani" La squadra gialloblu perde a Chieti. Il gm: "Aggrediti da alcuni tifosi, sporgerò denuncia"

La Givova Scafati non sfrutta il primo match-point. La Lux Chieti supera i gialloblu con il risultato di 86-83 e allunga la serie sul 2-1, ma nel post-gara il general manager del club dell'Agro, Gino Guastaferro, ha accusato di offese e insulti razzisti l'ambiente teatino (clicca qui per il video delle dichiarazioni): "Partiamo innanzittutto dal dare merito alla squadra di Chieti, che ha vinto una partita meritatamente perché ci ha creduto fino alla fine, ha lottato in maniera assolutamente pregevole e, quindi, grande merito. Detto questo, però, sono qui per denunciare un trattamento che onestamente non mi sarei mai aspettato di subire nell'ambito che stiamo vivendo, cioè con i palazzetti che dovrebbero essere a porte chiuse. Invece, siamo stati aggrediti da una serie di tifosi, dall'inizio della gara, con ingiurie di una gravità assurda e assoluta, sia a livello personale, anche coinvolgendo le famiglie nostre, di tutto lo staff e dei giocatori e, ancora peggio, hanno ingiurato, offeso, anche in maniera razzista, i nostri giocatori americani. - spiega il dirigente gialloblu - Quindi, una cosa assurda, che va denunciata perché sono cose che non possono essere viste e che non possiamo subire dopo tutto quello che stiamo facendo in questo campionato, subire le violenze di questa natura. Chiaramente, provvederemo, già ho provveduto a chiamare i Carabinieri di Chieti. Domani sporgerò denuncia perché adesso è chiaro che abbiamo Gara 4 e mi aspetto che succeda qualcosa, quantomeno per evitare lo scempio, la bruttezza e tutto quello che abbiamo subito stasera".

Serie A2 - Playoff

Tabellone Oro

Quarti di Finale - Gara 3

Lux Chieti - Givova Scafati 86-83

Parziali: 19-22, 18-22, 26-13, 23-26

Chieti: Sorokas 22 (5/11, 2/6), Meluzzi 21 (5/11, 2/8), Bozzetto 17 (3/3, 3/5), Sodero 9 (0/1, 3/6), Ihedioha 9 (4/5, 0/1), Graziani 3 (0/1, 1/3), Lugic 3 (1/4, 0/1), Favali 2 (0/0, 0/0), Piazza (0/0, 0/2), Arnold (0/1, 0/0), Mijatovic.

Scafati: Gaines 24 (4/7, 3/9), Thomas 19 (2/5, 2/8), Cucci 9 (2/5, 1/2), Benvenuti 8 (3/5, 0/0), Rossato 7 (1/2, 1/3), Sergio 6 (0/0, 2/3), Cervi 4 (1/2, 0/0), Musso 3 (0/1, 1/4), Palumbo 2 (1/3, 0/0), Marino 1 (0/0, 0/2).