Scafati vince Gara 4 a Chieti, semifinale promozione con Udine Serie A2: i gialloblu affronteranno Udine, vincente a Trapani, in Gara 4

La Givova Scafati chiude la serie in Gara 4. Finale di 57-76 per la squadra di coach Alex Finelli che firma il pass per la semifinale promozione. Battuta la Lux Chieti al PalaTricalle: il club dell'Agro vince in Abruzzo con i 19 punti di Luigi Sergio, i 17 punti di Frank Gaines e i 16 di Lorenzo Benvenuti. Doppia cifra anche per Charles Thomas, autore di 12 punti. Scafati giocherà la semifinale promozione (serie al meglio delle cinque gare) contro l'APU Old Wild West Udine. I friulani vincono a Trapani, in Gara 4, contro la 2B Control (83-84) e raggiungono Scafati nella griglia playoff. Le semifinali inizieranno domenica prossima.

Serie A2 - Playoff

Tabellone Oro

Quarti di Finale - Gara 4

LUX Chieti - Givova Scafati 57-76

Parziali: 16-26, 17-21, 15-10, 9-19

Chieti: Meluzzi 17 (3/5, 2/6), Sorokas 15 (4/11, 0/3), Ihedioha 11 (1/3, 1/1), Bozzetto 6 (2/3, 0/6), Graziani 4 (0/1, 1/4), Sodero 2 (0/2, 0/3), Piazza 2 (1/4, 0/0), Favali, Lugic, Arnold, Mijatovic.

Scafati: Sergio 19 (2/2, 5/9), Gaines 17 (3/5, 2/7), Benvenuti 16 (3/5, 2/3), Thomas 12 (2/7, 1/3), Musso 6 (2/4, 0/3), Cucci 3 (1/2, 0/6), Rossato 3 (0/0, 1/4), Palumbo (0/0, 0/1), Marino (0/0, 0/4), Cervi (0/1, 0/0).