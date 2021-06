Verso Udine-Scafati, il ritorno del pubblico al PalaCarnera Spettatori nel palasport per le prime due gare della semifinale promozione

Con le semifinali promozione torna il pubblico. Cinquecento spettatori potranno seguire Gara 1 e Gara 2 della serie playoff tra l'APU Udine e lo Scafati Basket. Domenica, alle 18, e martedì 8, alle 19.30, ci sarà anche il tifo sugli spalti del PalaCarnera. "Abbiamo atteso con ansia questo momento per tutto l’anno e ora è ufficiale: in occasione di Gara 1 e Gara 2 della semifinale play off di Serie A2 2020-2021, che l’Apu Old Wild West Udine disputerà contro la Givova Scafati, avremo finalmente l’opportunità di riaprire le porte del PalaCarnera. - si legge nella nota diffusa dall'APU - L’ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia firmata sabato dal Governatore Massimiliano Fedriga, al quale vanno tutti i nostri ringraziamenti, consentirà l’ingresso a 500 spettatori. È prevista la prelazione per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a inizio stagione e hanno richiesto il voucher, o hanno lasciato la quota al club". Obiettivo del ritorno graduale alla normalità, quindi, anche in Serie A2.