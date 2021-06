Jomi Salerno, l'Under 17 è pronta per le finali Nazionali Si gioca sui campi di Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo.

Prenderanno il via oggi le Finals U17 femminili a cui prenderà parte anche la Jomi Salerno. Sui campi di Chieti, Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo si sfideranno le migliori 12 formazioni che fino al 6 giugno si daranno battaglia per la conquista dello Scudetto di categoria. Il sorteggio effettuato nei giorni scorsi ha dato vita a quattro gironi da tre squadre ciascuno. La prima fase si concluderà il 4 giugno, il giorno successivo sono in programma le semifinali. Accedono le prime di ogni gruppo. Finale il 6 giugno alle 15:00 a Chieti. La Jomi Salerno è stata inserita nel girone C ed affronterà nella giornata di domani Tushe Prato alle ore 10:30 e Mestrino alle ore 17:30. Questa la composizione degli altri gironi: Girone A: Mezzocorona, Aretusa, Chiaravalle; Girone B: Cellini Padova, Ariosto Ferrara, Laugen; Girone D: Conversano, Cassano Magnago, Bruneck. In merito alle Finals U17 femminili il tecnico della Jomi Salerno Laura Avram afferma: “Il nostro obiettivo raggiungere il migliore risultato possibile. Non ci poniamo né limiti né traguardi. Purtroppo non saremo al completo, dobbiamo superare alcuni infortuni e degli acciacchi di troppo: insomma, faremo di necessità virtù. Il gruppo, comunque, si è sempre unito nei momenti di difficoltà, andremo lì per dare sicuramente il massimo. Nel nostro girone affronteremo Prato e Mestrino, tra l’altro in due impegni molto ravvicinati tra loro: entrambe le formazioni sono molto valide, con giocatrici che militano regolarmente nei campionati nazionali, tra le quali ci sono delle individualità davvero interessanti, e che si sono sempre ben comportate nelle categorie giovanili anche negli anni passati. Sono abituate agli appuntamenti che contano, dunque bisognerà davvero tenere alte concentrazione ed attenzione per andare avanti nella competizione”. Questo l'elenco delle atlete convocate: Sara Avallone, Francesca Micali, Giorgia Ronga, Giorgia Avagliano, Giada Chianese, Martina Ciociano, Francesca Genito, Giulia Rossomando, Vittoria Sammartino, Carmela Stellato, Sara Viglione, Margherita Vitolo.

Questo il calendario della Jomi Salerno nel girone C:

venerdì 4 giugno, ore 10:30, PalaCastagna (Città Sant'Angelo): Tushe Prato – Jomi Salerno

venerdì 4 giugno, ore 17:30, Centro Tecnico Federale (Chieti): Jomi Salerno – Mestrino.