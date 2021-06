Il salernitano Umberto Inverso vicepresidente del nuovo Novara Presentata a Novarello la nuova proprietà del club piemontese

C’è anche il salernitano Umberto Inverso nella nuova proprietà del Novara Calcio, presentatasi oggi pomeriggio a Novarello Villaggio Azzurro. Il vicepresidente del Fondo Investimento - nelle scorse settimane anche ospite di 696 Tv nel corso della trasmissione Granatissimi - ricoprirà il ruolo di vicepresidente della società piemontese. L’avventura biancoazzurra sarà condivisa con il patron Leonardo Pavanati, il presidente Fabrizio Lisi e il direttore generale Roberto Civitarese.

«Ho accettato questo invito da parte della governance che ha deciso di fare calcio a Novara perché ne conosco bancariamente la linearità operativa», ha sottolineato Inverso durante la conferenza stampa di presentazione. «Le società di calcio non possono sfuggire ad un’attenta analisi finanziaria. Nel corso degli anni ho visto società che hanno avuto brillanti risultati sul campo e l’anno dopo, magari, sono fallite. Inoltre abbiamo scelto di fare calcio in una piazza come Novara che ha sicuramente la giusta aspettativa per poter tornare a dei livelli più in linea con quello che può essere il calcio in questa città.

È una governance che intende fare le cose per bene». Ad Inverso, come sottolineato dal patron Pavanati, spetterà il compito di «darci un equilibrio che cercheremo di avere sempre per ottenere un prodotto di qualità».

All’incontro con la stampa ha partecipato anche Roberto Nespoli, in rappresentanza della quota di minoranza. L’assessore Marina Chiarelli ha dato il benvenuto alla nuova proprietà che, successivamente, è stata ricevuta anche a Palazzo di Città dal sindaco Alessandro Canelli.