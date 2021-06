Boxe: Mouhiidine battuto dal russo Gadzhimagomedov e saluta il preolimpico A Parigi nulla da fare per il pugile salernitano che ora dovrà affidarsi al ranking mondiale.

Si è fermata ai quarti di finale l’avventura di Aziz Abbes Mouhiidine al torneo preolimpico in corso di svolgimento a Parigi. Dopo le vittorie e le qualificazioni di Testa e Carini, la Campania ha mancato il clamoroso tris. Mouhiidine è stato sconfitto con verdetto unanime (5-0) dal russo Muslim Gadzhimagomedov in un match dove era partito molto bene. Nei 91 kg però conta mettere a segno colpi chiari e il russo, secondo i giudici, è stato più incisivo.

Il verdetto unanime però sembra un po’ severo per quanto visto sul ring. Il russo era comunque il grande favorito e numero 1 del tabellone, per questo la prova del salernitano può essere considerata comunque positiva. Ora Mouhiidine per volare a Tokyo dovrà solo sperare in un buon piazzamento nel ranking mondiale, altrimenti dovrà iniziare già a pensare alla corsa verso Parigi 2024.