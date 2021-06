Alma Salerno, Fuschino confermato tra i pali Il pipelet partenopeo vestirà la maglia granata anche per la prossima stagione.

L'Alma Salerno conferma Marco Fuschino. Il portierone granata, arrivato lo scorso settembre dall’Atletico Frattese, rappresenta la prima ufficialità in seno alla prima squadra, che prenderà parte al prossimo campionato.

Il numero uno ha trovato in tempi rapidi l’accordo con la società, con la quale c’è grande sintonia: l’obiettivo comune è quello di alzare ulteriormente l’asticella, per provare a entrare nel novero dei migliori club del prossimo raggruppamento cadetto.

Fuschino, nome dalla sicura affidabilità tra i pali, è stato tra i calcettisti con il maggior numero di presenze nella stagione appena andata agli archivi: il rendimento del classe ’88 ha fugato ogni dubbio dello staff tecnico, che non vede l’ora di tornare a lavorare per l’obiettivo comune.