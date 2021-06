Pallamano, Youth League U19: ai nastri di partenza c'è anche la Genea Lanzara Si parte giovedì in terra abruzzese, i salernitani sono campioni interregionale dell'area 7.

L’ultimo impegno della stagione ‘20/’21 è alle porte. Domani, giovedì 10 Giugno, le quattordici migliori formazioni Under 19 d’Italia cominceranno a sfidarsi in terra abruzzese per conquistare lo scudetto di categoria.

Tra queste anche i salernitani di coach Nikola Manojlovic, giunti all’appuntamento come campioni interregionali dell’ Area 7. Il sorteggio di qualche giorno fa ha voluto che le strade dei rossoblu si incrociassero con quelle della Junior Fasano e della Pallamano Tavarnelle, in uno dei due gironi a tre.

Di conseguenza, turno di riposo per ognuna delle tre squadre coi salernitani primi ad osservare le avversarie che si incontreranno nella serata di giovedì, mentre per Polito e compagni le danze si apriranno venerdì, con un duplice appuntamento: in mattinata la sfida col Fasano, nel pomeriggio match coi fiorentini del Tavarnelle.

“Siamo davvero contenti – dichiara il coach Nikola Manojlovic – abbiamo ottenuto con merito questa qualificazione alle Finali Nazionali ed è il giusto premio per gli innumerevoli sforzi e sacrifici compiuti dai miei ragazzi. Hanno avuto la determinazione e la volontà di ripetersi in quanto, con lo stesso gruppo, lo scorso anno avremmo partecipato alle finali sia con la squadra Under 17 che con la squadra 19 poi, purtroppo, annullate.

Il 90% di questo gruppo ha preso parte, appena qualche settimana fa, ai PlayOff Promozione A1, dunque sono fiducioso e certo che i ragazzi metteranno in campo quel pizzico di esperienza in più accumulata in seguito a questa bellissima possibilità, dove abbiamo ben figurato. Sarà, insomma, una grande occasione di crescita.

A mio avviso le due grandi favorite sono Merano e Cassano Magnago, con giocatori impegnati in massima serie ed abituati ad appuntamenti del genere. Tutte le altre squadre le vedo sullo stesso piano, con atleti interessanti e che hanno tanta voglia di dimostrare. Noi ce la giocheremo al meglio delle nostre possibilità, dovremo dare il massimo azione dopo azione: questo ci farà capire a che punto siamo e su dove bisognerà insistere nel futuro per migliorarsi”.