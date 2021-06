Alma Salerno, dal mercato arriva l'universale Madonna L'ex Leoni Acerra e Benevento arriva alla corte di mister Marcello Magalhaes".

L’Alma Salerno batte il primo colpo del mercato estivo, ufficializzando l’accordo il calcettista Giuseppe Madonna. Universale classe ’92, Madonna vanta diverse partecipazioni al torneo di A2 e un notevole minutaggio nel campionato di serie B, avendo vestito negli anni le maglie di Lausdomini, Leoni Acerra e Benevento. Il calcettista ha trovato in tempi rapidi l’accordo con la società, che confida molto sulle prestazioni del giocatore partenopeo per iniziare la scalata alle posizioni di vertice del prossimo torneo.

"Sono felice -ha spiegato Madonna- di approdare in una società seria come l'Alma Salerno. Non è stato difficile trovare l'accordo: poche ma precise parole del direttore generale Antonio Peluso mi hanno convinto a sposare il progetto. Ringrazio il Presidente Bianchini per la fiducia ed il mister Marcello Magalhaes per avermi scelto: da parte mia c’è la voglia di centrare un grande obiettivo".