Alma Salerno, arriva il rinnovo di Danilo Spissu Settimo campionato in granata per il calcettista di Mercato San Severino.

Danilo Spisso vestirà la casacca granata. Il classe ’88, dopo aver disputato un grande campionato sotto i dettami tecnico-tattici di mister Marcello Magalhaes, non vede l’ora di tornare in campo in vista della prossima stagione.

Il torneo che prenderà il via a settembre sarà il settimo con la maglia granata per l’universale di Mercato San Severino: approdato al PalaTulimieri nel luglio del 2014, Spisso è diventato un fedelissimo della società salernitana, guadagnando anche quest’anno la fiducia del tecnico.

Nel 2017 il calcettista è passato, con la formula del prestito, alla Feldi Eboli, con la quale ha esordito nel campionato di serie A1. La società e il tecnico puntano sulle sue qualità per riprendere la corsa alle zone nobili della classifica.