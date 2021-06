Jomi Salerno tra le prime quattro d'Italia nella Youth League under 20 Le salernitane hanno centrato la qualificazione alle semifinali dove sfiderà Cassano Magnago,

La Jomi Salerno centra la qualificazione alle semifinali nazionali della Youth League – U20 femminile. Il sette allenato da coach Laura Avram, nuovamente tra le prime quattro d'Italia, affronterà domani (sabato 12 giugno) alle ore 18 il Cassano Magnago, prima classificata nel girone A. Altro risultato di assoluto prestigio per il club caro al presidente Mario Pisapia, il sodalizio salernitano è infatti l'unico club femminile ad aver chiuso tra le prime quattro sia nella categoria Under 17 che nella categoria Under 20. La Jomi Salerno, inserita nel girone B, ha chiuso il proprio raggruppamento al secondo posto in classifica con quattro punti. Nel pomeriggio di giovedì (10 giugno) il sette allenato da coach Laura Avram ha superato il Brixen con il risultato finale di 23 – 18. Salernitane nuovamente in campo quest'oggi (11 luglio). In mattinata sconfitta di misura per la Jomi Salerno che si è arresa al Casalgrande Padana con il risultato finale di 21 – 20, al termine di una gara combattuta e decisa soltanto sul suono finale della sirena. Nel match decisivo per l'accesso alla semifinale disputato nel pomeriggio poi la compagine salernitana, trascinata dalle reti di Manojlovic (17 gol a referto per lei), ha superato Tushe Prato con il risultato finale di 26 – 25. Ora la semifinale con il Cassano Magnago. La “cantera” della Jomi Pdo Salerno continua, dunque, a dare i suoi frutti. Il club salernitano, infatti, chiuderà anche l'under 20 – Youth League tra le prime quattro d'Italia.