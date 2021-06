Scafati vince Gara 3 e allunga la serie: Udine ko 93-70 Riscatto gialloblu con Gaines protagonista. Domenica sarà Gara 4 della semifinale promozione

Frank Gaines si riscatta e conduce la Givova Scafati alla vittoria in Gara 3 contro l'Old Wild West Udine: finale di 93-70, i gialloblu vincono al PalaMangano e allungano la serie. Scafati annuncia il primo match-point dei friuliani di coach Matteo Boniciolli. Allungo decisivo nel secondo quarto per la Givova che allunga in modo definitivo nell'ultima frazione. Domenica, sempre al PalaMangano, sarà Gara 4. La vincente della serie affronterà Napoli, già qualificata per la finale promozione del tabellone oro.

Serie A2 - Playoff

Semifinale - Gara 3

Givova Scafati - Apu Old Wild West Udine 93-70

Parziali: 21-20, 26-17, 23-20, 23-13

Scafati: Gaines 22 (3/4, 4/8), Thomas 13 (3/6, 1/6), Benvenuti 11 (2/5, 1/2), Rossato 11 (4/6, 1/4), Cucci 11 (4/5, 1/1), Sergio 9 (1/1, 2/6), Musso 8 (0/1, 2/3), Palumbo 6 (3/6, 0/1), Marino 2 (1/2, 0/1), Dincic, Grimaldi. All. Finelli.

Udine: Amato 16 (4/5, 1/7), Mian 13 (3/4, 1/4), Nobile 10 (2/4, 0/0), Foulland 8 (3/6, 0/0), Antonutti 6 (1/4, 1/3), Deangeli 5 (1/2, 0/2), Pellegrino 4 (1/1, 0/0), Johnson 3 (0/3, 1/4), Giuri 3 (0/2, 1/3), Italiano 2 (1/1, 0/3), Schina. All. Boniciolli.