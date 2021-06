Alma Salerno, Daniel Monteiro è un nuovo calcettista granata Corsa ed esperienza internazionale al servizio del tecnico Marcello Magalhaes.

Secondo colpo in entrata per l’Alma Salerno: dopo Madonna, il diggì Peluso porta a Salerno il laterale portoghese Daniel Monteiro.

Il calcettista, vicecampione del mondo con la casacca del Fluminense Calcio a 7, è entusiasta per il buon esito della trattativa e non vede l’ora di mettersi a disposizione dell’allenatore per offrire il proprio contributo in ottica campionato.

Monteiro vanta, oltre al sopracitato secondo posto nel torneo mondiale di calcio a 7, due titoli regionali (sempre tra le fila del Fluminense) e un campionato regionale con la divisa del São Cristóvão. Lo scorso anno l’esperienza con i portoghesi del Clube Académico de Mogadouro ha arricchito il bagaglio tecnico dell’atleta, sul quale sono ricadute le attenzioni del direttore generale granata.

Antonio Peluso crede infatti molto nelle potenzialità del calcettista, utile al fine della costruzione di un organico in grado di affrontare alla pari le future compagini del raggruppamento.