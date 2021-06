Youth League U20 femminile: termina al quarto posto l'avventura della Jomi Il sette allenato da coach Avram è stato, superato nella finale per il terzo e quarto posto.

Termina al quarto posto l'avventura della Jomi Salerno alle Finals della Youth League – Under 20 femminile. Il sette allenato da coach Laura Avram è stato, infatti, superato nella finale per il terzo e quarto posto dalla Casalgrande Padana con il risultato finale di 32 – 21. Non sono bastate alla Jomi Salerno le reti di Sara Viglione e Giulia Rossomando (5 reti ciascuno a referto) per avere la meglio della formazione guidata in panchina da coach Giorgia Di Fazzio. Nella giornata di ieri (sabato) la Jomi Salerno era stata sconfitta in semifinale dal Cassano Magnago, che poi si è laureato campione d'Italia della categoria, con il risultato finale di 25 – 20. Il quarto posto ottenuto dalla formazione salernitana è comunque un risultato di assoluto prestigio. La “cantera” targata Jomi Pdo Salerno continua quindi a dare i suoi frutti. Dopo il terzo posto nella categoria under 17 è arrivato così anche il quarto posto nella Youth League – Under 20 femminile. Il club caro al presidente Mario Pisapia è dunque l’unico club femminile ad aver chiuso tra le prime quattro d'Italia sia nella categoria Under 17 che nella categoria Under 20.