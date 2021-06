Alma Salerno, Thomas Evangelista è un nuovo calcettista granata A Salerno con la formula del prestito, il calcettista va a rimpinguare la batteria dei laterali.

Terzo colpo in entrata per l’Alma Salerno, che chiude l’accordo per l’arrivo in granata del laterale mancino Thomas Evangelista. Il diggì Peluso gioca d’anticipo e conclude l’affare nonostante il forte interesse di altri sodalizi del campionato di A2.

Il calcettista giunge alla corte di Marcello Magalhaes con la formula del prestito secco: proveniente dai molisani dello Chaminade Campobasso, Evangelista non vede l’ora di mettersi a disposizione di tecnico e compagni.

Atleta generoso dentro e fuori il parquet di gioco, Evangelista è sia destro che mancino: caratteristiche che permettono a Magalhaes di sfruttarne la peculiarità per occupare diverse caselle di gioco. Abile nell’uno contro uno, il classe 2000 permette alla squadra di creare superiorità numerica in fase offensiva.